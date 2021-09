GroenLinks-wethouder stapt op na geflopt banenproject

„Uit dat onderzoek is gebleken dat er in het dossier veel zaken aan de kant van de gemeente niet goed zijn gegaan”, schrijft Van Alphen in zijn ontslagbrief. „Voor het handelen van de gemeente als geheel voel ik mij als wethouder bestuurlijk verantwoordelijk. Ik dien daarom per direct mijn ontslag in als lid van het college van burgemeester & wethouders.”

Van Alphen was als wethouder verantwoordelijk voor de portefeuilles Sociale zaken, Integratie, Stadsdelen, Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang. Het stadsbestuur van Den Haag zegt ’respect’ te hebben voor dit besluit. Wethouder Kavita Parbhudayal neemt per direct zijn taken over.

Eerder was Van Alphen al in opspraak omdat hij de samenwerking met tassenontwerper Omar Munie niet wilde opzeggen ondanks signalen over het achterstallig betalen van lonen en gerommel met subsidies. De raad oordeelde anders en wilde geen asielzoekers inzetten bij Munie voor werk- en leertrajecten.

Het college zegt in het dossier van de Energieacademie ’te kort te zijn geschoten’. „De Stichting Energie Academie (SEA) had een belangrijk vehikel moeten worden om kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt kansen en perspectief te bieden. Doel was om via de SEA de mismatch op de Haagse arbeidsmarkt te verkleinen om zodoende meer mensen vanuit de langdurige bijstand te begeleiden naar werk.”

„Dit doel is niet behaald en dit is zeer spijtig vooral voor de doelgroep die wij duurzaam perspectief en bestaanszekerheid willen bieden. De conclusie is dat wij onze bestuurlijke en maatschappelijke opdracht naar deze mensen onvoldoende vervuld hebben”, aldus het college in een brief naar de raad.