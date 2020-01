Afshin Ellian: ’Actie Trump was noodzaak’

Afshin Ellian

De dood van de Iraanse militair generaal Qassem Soleimani is het gevolg van een noodzakelijke actie. Dat stelt de uit Iran gevluchte Telegraaf-columnist Afshin Ellian. De generaal kwam om het leven bij een luchtaanval van de VS op het internationale vliegveld van de Iraakse hoofdstad Bagdad, waar in totaal minstens acht doden vielen.