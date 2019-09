AMSTERDAM - Intelligent, gedreven en een hele aardige man. Zo omschrijven collega’s en bekenden Derk Wiersum, de advocaat die woensdag in de vroege ochtend werd vermoord. Het is een schokkende liquidatie, zeker als in beschouwing wordt genomen waar Wiersum voor stond: „Wij helpen de underdog die vecht tegen het systeem.”