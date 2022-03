Pakistaan krijgt levenslang voor moordplan in Rotterdam

De huurmoordenaar was vorig jaar naar onze havenstad afgereisd om blogger Ahmad Waqass Goraya te liquideren. Hij werd tot levenslang veroordeeld omdat bewezen werd verklaard dat hij deelnam aan een samenzwering om deblogger om te brengen, aldus de openbare aanklagers. Hij moet minstens dertien jaar in de gevangenis zitten voor er kan worden gekeken naar vervroegde vrijlating.

Moordmakelaar

De supermarktmedewerker ontkende schuldig te zijn. Hij gaf wel toe geld van een moordmakelaar te hebben ontvangen, zo’n 120.000 euro, maar liet weten dat te hebben gedaan omdat hij forse schulden had. Hij zei nooit van plan te zijn geweest daadwerkelijk de moord te plegen.

Uit onderzoek bleek dat echter hij dagenlang het huis van Goraya in Rotterdam in de gaten hield, een in ons land gekocht koksmes bij zich had, evenals een foto van de blogger. De dertiger, die diep in de schulden zou zitten, keerde uiteindelijk onverrichter zake terug naar Engeland omdat hij het doelwit niet aantrof en werd daar meteen gearresteerd.

Schuiladres

De blogger woont al jaren in Nederland, maar wordt al langere tijd ernstig bedreigd. Vanwege die dreiging trekt hij van het ene naar het andere schuiladres. In 2017 werd hij tijdens een familiebezoek in Pakistan ontvoerd en gemarteld.

Aanleiding was zijn blog op Facebook, waarin hij mensenrechtenschendingen aan de kaak stelt en het machtige Pakistaanse militaire apparaat bekritiseert. Na 24 dagen kwam hij vrij, maar anders dan de militairen hadden gehoopt, weigerde hij daarna zijn mond te houden. Het werd al snel duidelijk dat zijn leven ook in Nederland gevaar liep.

„In februari vorig jaar stond de politie voor de deur: mijn leven was acuut in gevaar”, vertelde Goraya al tegen De Telegraaf. ,,Sindsdien leef ik op wisselende plekken, ik kan mijn ouders of anderen uit mijn oude leven niet zien. Mijn zoontje kon niet naar school, ik moet oppassen dat ik niet word herkend in de buurt. Ik gebruik niet eens een Nederlandse telefoon, die kan worden getraceerd.”

Gerukreteerd

Khan zou zijn gerekruteerd door tussenpersonen die hoogstwaarschijnlijk in Pakistan waren gevestigd, en die worden toegeschreven aan Pakistaanse inlichtingendiensten. De Britse politie werkte samen met de Nederlandse autoriteiten om een dossier op te bouwen van zijn versleutelde communicatie met tussenpersonen op WhatsApp en Signal en bewakingscamerabeelden van zijn bewegingen.

Nederland had uit Engeland rechtshulpverzoeken gekregen in de zaak, bevestigde een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Rotterdam al eerder aan deze krant. Daaraan is gehoor gegeven.