Snelweg vol slachtafval: A7 richting Groningen afgesloten

Dronken automobilist gaat door het lint: slaat agent en probeert ramen uit politieauto te schoppen

Een 37-jarige man uit Hooge Zwaluwe is dinsdagavond op het politiebureau in Oosterhout volledig door het lint gegaan. De dronken automobilist weigerde op het politiebureau een ademanalyse en sloeg even later een agent. Tijdens het vervoer naar het cellencomplex in Breda kwam de man niet tot bedaren ...