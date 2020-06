Wilde achtervolging man (21) eindigt in aanrijding met politie

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

ROTTERDAM - Een achtervolging in Rotterdam is in de nacht van woensdag op donderdag geëindigd in een aanrijding met een politiewagen. Een 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel zit vast, hij wordt verdacht van autodiefstal en joyriding. Bovendien bleek hij onder invloed en reed hij met een geschorst rijbewijs, meldt de politie.