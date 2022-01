Net uit Reuver verhuisd: fotograaf loopt prijs Postcodeloterij mis

Premium Binnenland

Persfotograaf blikt terug op aanval met shovel: ’Tegenwoordig draag ik een bodycam’

En ineens was de 31-jarige Timothy uit Ederveen in april van dit jaar zelf nieuws. Als de freelance persfotograaf op een maandagavond reageert op een melding van een autobrand in Lunteren, kan hij niet vermoeden dat hij niet veel later al schreeuwend door een shovel in een sloot zal worden gekieperd...