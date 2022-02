92-jarige Belg verdacht van moord op zijn vrouw (87): ’Het leek een zeer goed koppel’

De feiten speelden zich donderdagmiddag af; vrijdag besloot het parket al tot vervolging over te gaan. Wat er precies is gebeurd, blijft onduidelijk. De politie bleef tot ’s avonds bezig in de woning aan de Churchilllaan.

„Rond 9 uur is de politie hier aangekomen”, vertelt een 60-jarige buurtbewoonster tegen Nieuwsblad. „Pas rond 19 uur zag ik hoe ze een lichaam naar buiten brachten. Heel de buurt is erg geschrokken van wat er gebeurd is. Het leek ons een zeer goed koppel. Ik zag hen door het raam vaak samen op de bank zitten. Ze waren veel thuis, maar de man was nog erg kwiek. Hij maakte elke morgen zijn wandelingetje in de buurt. Zijn vrouw was wat slechter ter been, ze had iets aan haar knie gehad en liep mank. Ze hielden ook van kaarten.”

Vrijdagmiddag was de federale politie van België opnieuw ter plaatse voor verder onderzoek in de woning. Over het onderzoek kunnen ze nog weinig informatie vrijgeven.

„Wij kunnen bevestigen dat er een moordonderzoek opgestart is”, klinkt het bij het parket. „De 92-jarige echtgenoot van het slachtoffer is gearresteerd. Hij wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter die zal oordelen of hij langer vast blijft zitten.”