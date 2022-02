Belgische vrouw (87) met geweld om het leven gebracht, man (92) opgepakt

Ⓒ Peter Hilz

WAREGEM - De politie in de Belgische plaats Waregem is een moordonderzoek gestart. In de Churchilllaan in Waregem is een vrouw in verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Een 92-jarige man is opgepakt, hij zou de 87-jarige vrouw - zijn echtgenote - met geweld om het leven hebben gebracht.