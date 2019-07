Analyse: Johnson verliest slag, strijd bijna gewonnen

Boris Johnson en Jeremy Hunt maakten er een spetterend debat van. Ⓒ REUTERS

Londen - Beter voorbereid, helderder in zijn antwoorden, concreter in zijn Brexit-strategie. In het dinsdagavond gehouden televisiedebat versloeg minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt zijn voorganger en Conservatieve belager voor het premierschap Boris Johnson op alle fronten. Het maakt alleen niets uit.