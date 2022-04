Kritische D66-leden roeren zich in open brief over achterhouden rapport MeToo-zaak

De brief is inmiddels ondertekend door meer dan 150 D66-leden. Die laten in niet mis te verstane woorden hun onvrede blijken over hoe de partij vorig jaar is omgegaan met een MeToo-onderzoek rond Frans van Drimmelen. Die werd in dat onderzoek grotendeels vrijgepleit, maar De Volkskrant onthulde dit weekend dat er een vertrouwelijke bijlage van dat rapport ligt waaruit blijkt dat de partijman wél grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Die bijlage, en de bijbehorende conclusie, werden nooit gedeeld.

Onacceptabel, vinden de kritische leden. „Door niet te handelen heeft het bestuur het vertrouwen tussen de partij en partijtop aan de ene kant en haar leden en kiezers aan de andere kant enorm beschadigd”, schrijven zij.

Onvoldoende

De reactie van het D66-bestuur dat het de rapporten opnieuw gaat lezen om te kijken of daar een andere conclusie uit valt te halen, vinden de leden onvoldoende. „Om de rust en het vertrouwen bij de leden terug te winnen roepen wij het bestuur op om op korte termijn duidelijkheid te geven over wat zich heeft afgespeeld en hoe de partij heeft gehandeld”, valt in de brief te lezen.

Ze vragen om drie dingen: ze willen toegang tot de vertrouwelijke bijlage van het onderzoek, geanonimiseerd. Daarnaast moet het bestuur ’binnen een week’ met een nieuwe verklaring komen met de stappen die de partij al heeft genomen en en nog gaat nemen. Tot slot vragen ze ’binnen drie weken een bijeenkomst waar leden hun vragen kunnen stellen en het bestuur en de partijleiding verantwoording afleggen’.