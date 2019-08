Tweede poging Franse waaghaals om op flyboard naar Engeland te vliegen

Hoe laat Zapata zondag vertrekt, hangt af van de weersomstandigheden. Vermoedelijk gaat hij in de ochtend de lucht in. De stuntman wil in 20 minuten van het strand van Sangatte naar het Engelse Saint Margaret's at Cliffe bij Dover vliegen.

De 40-jarige uit Marseille afkomstige Zapata werd wereldberoemd met zijn flyboard toen hij op de nationale feestdag tijdens de militaire parade over de Champs-Elysées vloog.

De poging is hier te volgen via een livestream.

Zapata komt zondagochtend aan bij de startplaats bij Calais. Ⓒ AFP