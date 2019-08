Tweede poging om op flyboard naar Engeland te vliegen slaagt

De voormalige jetski-kampioen steeg op vanaf Sangatte in Frankrijk en kwam met zijn flyboard 20 minuten later aan de overkant aan de grond in het Engelse St. Margaret's Bay, niet ver van Dover. Daar zwaaide Zapata vanaf zijn board naar de mensen die hem onthaalden.

Het board werd voortgestuwd door vijf mini-turbomotoren, waarmee dan tien minuten gevlogen kon worden totdat de brandstof moest worden aangevuld. Dat gebeurde midden op zee vanuit een schip.

Een eerdere poging op 25 juli mislukte door deining tijdens het bijtanken. De 40-jarige Fransman zei daarover dat hij het gas op het verkeerde moment losliet en daardoor in het water viel.

Zapata komt zondagochtend aan bij de startplaats bij Calais. Ⓒ AFP