Professor zegt baan op en wordt schoonmaker: ’Het is heerlijk’

,,Het is zwaar werk, en dat voor twaalf euro bruto per uur”, aldus Harbers. Ⓒ Jos Schuurman

GRONINGEN - Van Socrates naar schoonmaakmiddel. Het is het unieke verhaal van de Groningse Hans Harbers (67), de docent filosofie die in de winter van zijn carrière het roer omgooit en besluit al poetsend zijn pensioen in te gaan.