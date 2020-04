Door VS gezochte drugshandelaar nieuwe Venezolaanse olieminister

De Amerikaanse autoriteiten kennen hem „een belangrijke rol” toe in de internationale drugshandel. Hij wordt ervan beschuldigd meer dan 1000 kilo verdovende middelen via de lucht of zee te hebben verscheept, waarvan een deel naar de Verenigde Staten.

Maduro kondigde ook aan dat de nieuwe baas van het staatsoliebedrijf PDVSA Asdrúbal José Chávez wordt. Hij is een neef van Maduro’s voorganger Hugo Chávez, die in 2013 overleed.

Venezuela bevindt zich in een ernstige politieke en economische crisis. Maduro werd in 2018 bij omstreden verkiezingen voor een tweede termijn gekozen. Oppositieleider Juan Guaidó heeft zichzelf begin 2019 tot interim-president uitgeroepen en is door tal van westerse landen erkend. Vooral de VS proberen Maduro uit zijn machtspositie te verdrijven. Guaidó is er echter niet in geslaagd om een machtswisseling af te dwingen. Maduro heeft nog steeds het leger achter zich en wordt gesteund door onder andere Rusland en China.