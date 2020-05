’Bonus Air France-KLM-topman moet van de baan’

Nederland heeft een belang van bijna 15 procent in het bedrijf en mag bij de aandeelhoudersvergadering van de luchtvaartmaatschappij dinsdag ook stemmen over de bonus van Smith, die nog altijd op de rol staat. Eerder gaf hij, net als KLM-baas Pieter Elbers, wel een bonus voor de korte termijn op. Maar die voor de lange termijn staat nog wel op de agenda. De hoogte van de bonus hangt af van de prestaties in de komende tijd.

Wat de coalitie en een deel van de oppositie betreft gaat ook die bonus van tafel. „We hebben ons als Kamer uitgesproken tegen bonussen bij een reddingsoperatie, ook in het belang van het bedrijf”, zegt VVD-Kamerlid Roald van der Linde. „Daar zat geen woord Spaans bij, dus ik reken op Hoekstra.”