ProRail wil roltrappen op stations in de ban doen

Dat zegt Ans Rietstra, directeur van ProRail, bij de presentatie van de jaarcijfers van 2021. ,,We gebruiken nu evenveel energie als een middelgrote stad en het gasverbruik ligt gelijk aan een dorp van 8.000 huishoudens. Met de enorme prijsstijgingen voor fossiele brandstoffen door de oorlog in Oekraïne in combinatie met de klimaatcrisis, neemt ook bij ons de druk toe om zuinig om te gaan met energie.”

,,Dat betekent voor ProRail dat het niet alleen moet inzetten op zonnepanelen op daken van stations, maar ook in toenemende mate op het terugdringen van energieverbruik”, meent Rietstra. ,,Het uitzetten van roltrappen, toch een luxe product, kan dus veel winst opleveren. Voor 2030 willen wij energieneutraal zijn, dat betekent dus dat er maatregelen genomen möeten worden.”

Over 2021 maakte ProRail een verlies van 86 miljoen euro, bij een omzet van ruim 1,5 miljard euro. ,,Natuurlijk niet goed, maar toch ben ik niet ontevreden omdat we ook een afkoopsom van 85 miljoen euro hebben betaald aan aannemers om van langdurige onderhoudscontracten af te komen. In plaats van 10 jaar mocht dat van Europa maar vijf jaar duren. Uiteindelijk is de gigantische afkoopsom toch voordeliger voor de spoorbeheerder dan de oude overeenkomst te respecteren”, zegt financieel directeur Mirjam van Velthuizen-Lormans. ,,We hebben gewoon te maken met steeds minder storingen en defecten en dat vraagt om nieuwe contracten voor het dagelijks spooronderhoud. Niet met een vast bedrag, maar nu via de prestatiegerichte methode en dan gaat ons op termijn tientallen miljoenen euro’s voordeel opleveren.”

Wel verwacht de spoorbeheerder een lastige periode tegemoet te gaan door de oorlog in Oekraïne, die de bouwwereld naast het al bestaande personeelstekort ook met materiaaltekorten en prijsstijgingen confronteert. ,,Niets is meer zeker en daarom hebben we deze week zelfs besloten de aanbestedingsprocedure voor de elektrificatie van de Maaslijn te schrappen”, zegt CEO John Voppen van ProRail. ,,Dat is een rechtstreekse consequentie van de oorlog, want daardoor worden koper en staal steeds duurder en ook de levering van materiaal komt mede door de situatie daar in het gedrang. Maar uitstel is geen afstel, het project blijft voor ons topprioriteit behouden”, meent Voppen.

Als bij zoveel bedrijven is ook het personeelstekort een hoofdpijndossier voor ProRail. ,,We hebben 1.200 extra mensen nodig om Nederland bereikbaar te houden en bij te dragen aan de mobiliteit, woningbouw en klimaatdoelstellingen”, stelt Voppen. ,,Waar haal je personeel vandaan? Wat dat betreft denken we ook aan het ‘delen’ van mensen met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, dat met hetzelfde probleem kampt en in dezelfde vijver vist. Ook starten we een MBO-opleiding Spoor, dat op termijn moet zorgen voor de aanwas van nieuw personeel.”

Tot slot zegt Van Velthuizen dat ProRail het CSS ERTMS-contract heeft ondertekend. ,,Daarmee zetten we een belangrijke stapt naar digitale treinbeveiliging en naar Europese samenwerking op het spoor. Het is een van de belangrijkste beslissingen die in 2021 genomen is en waar een gigantische investering van 400 miljoen euro mee gemoeid is. Ik hoop dat het daar bij blijft, want uit het verleden is - ook uit andere sectoren - bekend dat het risico bestaat dat begrotingen ‘uit de hand lopen’. Zeker ook met de onvoorziene consequenties van de oorlog is dat allemaal ongewis, maar we moeten gewoon aansluiten en meedoen....”