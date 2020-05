’Corona-teststraat voorziet in een behoefte’

VUGHT - Mensen die willen weten of ze het coronavirus hebben gehad, kunnen vanaf zaterdag terecht bij de Vughtse gezondheidsondernemer Rob van der Ven. Op een parkeerplaats bij het Van der Valk-hotel wordt dan een corona-teststraat ingericht. Na het afgeven van één druppeltje bloed en het invullen van een korte vragenlijst is de uitslag binnen tien minuten bekend. Viroloog Bert Niesters is sceptisch over de commerciële sneltesten die momenteel op de markt komen.