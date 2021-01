Woensdag flink wat sneeuw: hier valt het

Aanvankelijk valt morgen wat regen en natte sneeuw, maar later op de dag neemt de neerslag en daarmee ook de kans op sneeuw vanuit het oosten toe. Het is volgens Van Wezel nog even de vraag hoe goed het blijft liggen. Hoe verder naar het oosten, hoe groter de kans op sneeuwpret.

De afgelopen dagen was het al behoorlijk koud met maximumtemperaturen van een graad of 3 en een koude wind. Neerslag viel meestal in de vorm van regen, maar regionaal werd al natte sneeuw waargenomen. In het de oostelijke helft liggen de temperaturen morgenmiddag rond of net boven het vriespunt.

Heuvels

De beste kansen op het ontstaan van een mooi sneeuwdek zijn voor de Limburgse heuvels en de gebieden langs de oostgrens. Dit zijn het oosten van Groningen en Drenthe, Twente, de Achterhoek en Limburg. Ook iets hoger gelegen gebieden, zoals de Sallandse Heuvelrug en de Veluwe maken kans op een witte wereld.

Als de intensiteit van de neerslag nog iets hoger uitpakt wordt het oost van de lijn Groningen – Zwolle - Ede - Eindhoven overal wit. De dagen daarna is het weer overwegend droog. Mogelijk is de sneeuwpret dus van korte duur.