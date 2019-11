Forum voor Democratie werkt aan de macht

FvD-voorman Baudet (met microfoon) heeft geleerd dat zijn achterban hem wil zien. Hier staat hij op een Zaans podium met FvD-kopstukken (v.l.n.r.) Annabel Nanninga, Theo Hiddema, Derk Jan Eppink en Paul Cliteur. Ⓒ ANP

Amsterdam - Op het congres van Forum voor Democratie (FvD) in Barneveld hoopt de partij zaterdag vooruit te kijken. Voorman Thierry Baudet voorspelde anderhalf jaar geleden nog dat zijn partij bezig was om macht te verkrijgen. Maar na de klinkende overwinning bij de Statenverkiezingen bleef FvD buiten alle provinciecoalities. Daarna volgde ruzie met zijn voormalige steunpilaar Henk Otten en een splitsing van de senaatsfractie. Na de roerige periode is het weer rustiger geworden en stijgt de partij weer in peilingen.