Spanje: mondmasker verplicht in openbare ruimte

Volgens een verordening die woensdag is gepubliceerd moeten er dan mondmaskers worden gedragen op de openbare weg en andere open ruimten, net als in afgesloten openbare plaatsen. De maatregel geldt tijdens de noodtoestand. Het is nog niet duidelijk wanneer die afloopt, mogelijk al op 7 juni, meldden Spaanse media.

Er worden uitzonderingen gemaakt voor mensen die om gezondheidsredenen geen masker verdragen of in noodsituaties. Premier Pedro Sánchez is bezig de strenge coronamaatregelen te versoepelen, maar hij hoopt de noodtoestand nog tot eind juni te kunnen handhaven. In het parlement zou er echter slechts een meerderheid te vinden zijn voor nog 2 weken verlenging tot 7 juni.