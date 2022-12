Meerderheid Kamer eist opschorten verdrag met Qatar Airways

Ⓒ ANP

Den Haag - Nederland moet de bekrachtiging van een inmiddels veelbesproken luchtvaartverdrag met Qatar Airways opschorten. Een meerderheid in de Tweede Kamer eist dat het kabinet eerst een corruptieonderzoek afwacht. Dat onderzoek is ingesteld naar aanleiding van het sjoemelschandaal in het Europees Parlement, waarbij Qatar volgens Belgische media mogelijk steekpenningen zou hebben betaald.