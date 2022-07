John S. mogelijk onder invloed van medicijnen tijdens moorden Alblasserdam en Vlissingen

John S. was daar niet bij. Zijn advocaat Arthur van ’t Hek vroeg of er bloed bij John S. is afgenomen na zijn aanhouding. Van ’t Hek vertelde bovendien dat John S. geestelijk ernstig in de war was. Hij zou in de afgelopen zes jaar zes zelfmoordpogingen hebben ondernomen. Hij wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum om te kunnen vaststellen of hij verminderd toerekeningsvatbaar was.

Op 6 mei 2022 schoot John S. de 34-jarige Nathalie, medewerkster bij Tro Tardi, en de 16-jarige Ann-Sophie dood. Twee anderen, een jongen van destijds 12 jaar en een 20-jarige vrouw raakten zwaargewond. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden in een park in Alblasserdam. Hij zat in kleermakerszit met zijn pistool op schoot en was in gesprek met de alarmcentrale 112.

Later bleek dat hij twee dagen eerder, op 4 mei de 60-jarige schoenmaker Johan Quist in Vlissingen had doodgeschoten. De man werd daar vastgebonden en levenloos in zijn winkel aan de Sint Jacobstraat gevonden. Er lag een briefje op zijn lichaam met de naam van een jonge vrouw met wie hij eerder op de zorgboerderij een relatie had gehad, en de toevoeging ‘Fuck you’.

Alarmeren

Aan deze vrouw stuurde John S. op 3 mei een foto van een vuurwapen. Ze alarmeerde onmiddellijk de politie. Het was op dat moment niet duidelijk dat de beelden afkomstig waren van John S. De telefoon waarmee hij ze stuurde stond op naam van iemand die vastzat.

Na de moord op het slachtoffer in Vlissingen stuurde hij haar een foto van het lichaam en de plek waar de man lag. Volgens officier van justitie Ronald Steen ,,herkende zij John S. toen hij door het beeld liep.” Het ging vermoedelijk om beelden van bewakingscamera’s. Er startte een klopjacht op John S. die niet kon voorkomen dat hij op 6 mei nieuwe slachtoffers maakte.

Pruik

John S. bleek na zijn vertrek uit Vlissingen zijn intrek te hebben genomen in het Leonardohotel in Papendrecht. Hij schafte een pruik en handschoenen aan en ging op 6 mei vermomd naar Tro Tardi. De verdachte werkte tot 2017 op deze zorgboerderij. Na een ongewenste relatie met een jongere cliënt moest hij vertrekken. Het is niet duidelijk of het gaat om de vrouw aan wie hij de foto’s stuurde.

De zittingszaal van de rechtbank in Rotterdam zat stampvol met slachtoffers en nabestaanden. Een deel van de getroffenen volgde de zitting via een onlineverbinding. De volgende zitting zal vermoedelijk op 28 september zijn in de rechtbank van Dordrecht. De rechtbank gaat uit van een inhoudelijke behandeling gedurende twee dagen aan het eind van dit jaar.