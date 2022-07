LIVE | Eerste zitting in zaak tegen John S. voor moorden Alblasserdam en Vlissingen

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel.

Door het wapengeweld op de zorgboerderij raakten ook nog een 12-jarige jongen en een 20-jarige vrouw zwaargewond. S., afkomstig uit Oud-Alblas, zou enkele jaren geleden cliënt zijn geweest van de zorgboerderij, die is gelegen aan de Molensingel in Alblasserdam. Een ongewenste relatie met een cliënte zou tot zijn vertrek hebben geleid.

Het levenloze lichaam van de exploitant van Mijn Schoenmaker en de Zeeuwse Slipper Factory werd op 4 mei in zijn winkel in de Sint Jacobsstraat aangetroffen. In e-mails aan RTL Boulevard schreef S. dat de schoenmaker een toevallig slachtoffer is geweest. Hij zou zijn wapen, dat hij vermoedelijk heeft gekocht via berichtenservice Telegram, hebben willen testen. Hij zou een afspraak met het slachtoffer hebben gemaakt via een chatroom op een datingsite. In de mails schreef hij ook over zijn obsessie met vuurwapens en over zelfmoordgedachten. S. zou vergeefs hebben geprobeerd zich te laten opnemen in een kliniek.

De politie had S. als verdachte van de moord in Vlissingen in beeld, maar hij was ten tijde van de schietpartij op de zorgboerderij nog voortvluchtig. Kort na het geweld daar kon een arrestatieteam van de politie hem aanhouden.