OM gaat meisje (17) vervolgen voor doodsteken Jordy in Rosmalen

De verdachte en een zestienjarige medeverdachte hadden eerder een conflict met de zus van Jordy. Ze zagen elkaar op een terras in het centrum van Rosmalen, waarbij het weer op een ruzie uitliep.

Persvoorlichter Janine Kramer van het OM: ,,Wij vervolgen haar voor doodslag op Jordy, maar ook voor twee mishandelingen. Zowel de zus van Jordy als zijn vriendin deden aangifte van mishandeling. Ze zouden kort voor de dood van Jordy bij een ruzie buiten het terras klappen hebben gekregen van de verdachte. Dit wordt bevestigd door meerdere getuigen.”

Kramer spreekt over een ‘zeer agressieve sfeer’ in aanloop naar het incident. Hierin hadden zowel Jordy, getuigen en de verdachte een aandeel in. ,, Dit wordt bevestigd door meerdere getuigen”, aldus Kramer. Ook had het OM veel beeldmateriaal van het incident.

Het OM stelt na onderzoek dat Jordy op het meisje afkwam die een mes in haar hand had waarmee Jordy werd geraakt. Het OM denkt dat zij handelde uit noodweer en niet van plan was Jordy te doden. Toch wil het OM dit gezien de ernst van de situatie en voor de nabestaanden van het slachtoffer voorleggen aan de rechtbank.