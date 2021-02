Narcobaas Pablo Escobar leeft dankzij zijn nijlpaarden voort in de wateren van Colombia

In het Hacienda Napoles Park in Colombia, ooit eigendom van narcobaas Pablo Escobar, voelen nijlpaarden zich net zo thuis als in Afrika, waar zij oorspronkelijk vandaan komen. Ⓒ ANP/HH

MEDELLÍN - De invloed van Pablo Escobar op Colombia is verre van voorbij. Maar een onverwachte invloed is die van zijn nijlpaarden die een regio in het land onveilig maken. Ze gaan als konijnen, maar wetenschappers zijn verdeeld. Brengen ze een nieuw evenwicht in de biodiversiteit, of zijn ze een plaag?