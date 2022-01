Verdachte kofferbakmoord: ’Na zelfverdediging lichaam in stukken gesneden’

Volgens Zwijndrechtenaar Abdi B. (25) lokte hij het slachtoffer op 28 juli naar een Rotterdamse woning vanwege een oud conflict. Daar boeide hij de handen van Alvarez onder bedreiging van een alarmpistool. Toen hij Alvarez vrijliet om geld te pinnen zou die hem „met iets scherps” hebben aangevallen, waarna het fatale „gevecht” volgde.

„Noodweer”, stelde de advocaat van B. woensdag voor de rechtbank in Dordrecht, waar een voorbereidende, niet inhoudelijke zitting was. „De primaire intentie was niet om Alvarez om het leven te brengen.”

Willens en wetens

Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat het slachtoffer „willens en wetens” werd vermoord. De officier van justitie wees op spullen die weken eerder door B. waren gekocht, zoals een opblaaszwembad waarin het lichaam van Alvarez na diens dood in stukken werd gesneden.

Verder vond de politie in de woning van B. een boodschappenlijstje met spullen als ducttape, een zaag en tiewraps. „Alles wat vooraf is gekocht en het ontbreken van afweerverwondingen bij het slachtoffer passen op geen enkele manier bij het noodweerscenario”, stelde de officier van justitie.

Hoofdverdachte B. bekende op 28 juli dat hij Alvarez had doodgestoken, nadat hij op eigen verzoek was opgepakt. Hij was bang voor wraak van nabestaanden. Vijf dagen later vond de recherche het in stukken gezaagde lichaam van het slachtoffer in de kofferbak van een auto in Dordrecht.

Schadevergoeding

Volgens B. lokte hij Alvarez naar de woning om schadevergoeding te vragen voor zijn broertje. Die zou een jaar eerder in opdracht van Alvarez zijn neergestoken en inkomsten zijn misgelopen. Na zijn belofte om geld te gaan pinnen, zou B. hem hebben losgemaakt. „Ik maakte de boeien los en hij begon te vechten. Ik weet niet wat hij had, maar hij haalde naar mij uit met iets scherps. Ik weerde af met mijn hand, en ja, toen heb ik hem gestoken”, zei B. bij de politie.

Daarna zaagde B. het lichaam in stukken. De Zwijndrechtenaar beweert dat hij alleen handelde, maar het OM verdenkt nog zeven anderen van betrokkenheid. Enkele van de verdachten zouden mogelijk bij de steekpartij zijn geweest, anderen hielpen volgens het OM met het wegwerken van het lichaam. „We hebben een vermoeden wie we in de woning kunnen plaatsen”, aldus de officier van justitie.

Vijf van de verdachten zitten vast. Het voorarrest van B. en medeverdachten Mustapha B. en Khalil Y. werd woensdag verlengd.