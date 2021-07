Tonnie E. verdacht van ’afslachten’ van zijn vriendin (22) in Edese woning: eis 10 jaar cel en tbs

„Veel gruwelijker dan bij dit slachtoffer wordt doodslag niet”, concludeert de aanklager. „Hij heeft haar afgeslacht en voor oud vuil achtergelaten.”

E. zegt dat zijn 22-jarige vriendin Shelley, met wie hij nog maar kort samenwoonde, alleen maar ruzie maakte en dat er iets knapte toen dat op 23 juni weer gebeurde. „Zoveel woede had ik nog nooit gevoeld”, zei hij tegen de rechtbank. De Edese twintiger, die in de zorg werkte, was al door het hoofdletsel in elkaar gezakt in het washok, toen E. haar begon te steken: 50 steekwonden en een snijwond. Daarna legde hij de messen onder de wasbak, waste zijn handen, ging een tijdje zitten roken en belde een vriend. Diens broer belde de politie en kwam met nog iemand anders naar het appartement om poolshoogte te nemen. Ze werden aanvankelijk alle drie gearresteerd, maar alleen E. bleef daadwerkelijk verdachte. Tonnie werkte in het dagelijks leven bij een garage en studeerde autotechniek.

Autisme

Volgens de psychiater van het Pieter Baan Centrum heeft E. door een autistische stoornis een blinde vlek voor hoe anderen zaken beleven. De stoornis gaat niet vanzelf over en bij een nieuwe relatie bestaat de kans op herhaling. De psychiater adviseert tbs.

Volgens een hoogleraar forensische psychologie, om een tegenrapportage gevraagd door de verdediging, heeft E. een andere persoonlijkheidsstoornis. Deze deskundige schat het gevaar op herhaling bij een nieuwe relatie in als bijna verwaarloosbaar.

Een spandoek voor Shelley na haar gruwelijke dood in Ede. Ⓒ Hollandse Hoogte / AS Media

Ongeloof

De schok om de dood van de jonge vrouw was groot in de Gelderse plaats. Het politieonderzoek duurde dagenlang. Onderzoekers in witte pakken gingen op en aan de bewuste flat in, die deels ontruimd werd. Buiten zagen tientallen omstanders hoe er ontelbaar veel foto’s werden gemaakt van de plaats delict. Omwonenden hadden toen al een vermoeden dat het binnen flink uit de hand was gelopen.

De moeder van Shelley hield buiten bij de flat, niet ver van station Ede-Wageningen, een emotionele herdenkingsbijeenkomst voor familie, vrienden en buurtbewoners. Ze sprak maandag eveneens in de rechtbank: „Jij hebt beloofd dat je haar nooit pijn zou doen”, zo tekent Omroep Gelderland op. De uitspraak volgt 26 juli.

Tips? Mail v.lengkeek@telegraaf.nl