Maddie-verdachte had nog een volkstuintje

Afgelopen dagen kamde de politie een tuin van Christian Brückner af in Hannover. Dat leverde behalve de vondst van een geheime kelder, niks concreets op. Volgens Bild had hij van 2003 tot 2016 nog een volkstuin, bij vereniging Kennelblick in Braunschweig.

De krant sprak met de leden van de tuin die zich Christian nog wel weten te herinneren. Het was volgens hen een ’vriendelijke man’, altijd wel in voor een praatje. De bewoners verbaasde zich wel over zijn plotselinge vertrek. „In 2016 pakte hij auto opeens in en was weg’.

Daarna zagen de volkstuinders hem nooit meer. De politie heeft nog geen onderzoek gedaan bij Kennelblick. Er zouden volgens getuigen die tegen de krant spraken wel luchtopnames gemaakt zijn.

De Duitse politie heeft sinds de aanhouding van Brückner meer dan achthonderd tips binnengekregen over de zaak. Christian Brückner werd vorige maand in zijn cel aangehouden. Hij zat al vast voor een ander delict. Ook heeft hij al vastgezeten voor kindermisbruik. Maddie McCann verdween in 2007 in de Portugese Algarve waar ze op vakantie was met haar ouders.