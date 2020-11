Ondergedoken docent Emmauscollege zit voorlopig nog thuis

Dat heeft het stadsbestuur laten weten in een vergadering van de commissie Veiligheid en Bestuur. „Hij kiest er zelf voor voorlopig nog niet voor de klas te staan”, aldus onderwijswethouder Said Kasmi. Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft zelf contact gehad met de docent.

Veel politici toonden zich nog steeds geschokt door de affaire. Meerdere plannen werden geopperd, zoals een anonieme online enquête hoe kinderen het ervaren tot een expertsessie.

Bekijk ook: Verdachten rond bedreigingen op Emmauscollege weer vrij

Bekijk ook: Leerlingen reageren op bedreigingen ondergedoken leraar

Maar er was ook verbazing over het feit dat geen enkele leerling geschorst of van school was gestuurd. Volgens Kasmi wees het lopende politie-onderzoek niet richting leerlingen van het Emmauscollege die via social media de Charlie Hebdo-prent onder de aandacht brachten die bij de docent in het lokaal hing. „Binnen school is er discussie over ontstaan tot op het scherpst van de snede. Maar er is niet bekend wie als eerste foto’s op social media heeft geplaatst.”

De gemeente kan ook niet aansturen op verwijdering van leerlingen van scholen omdat schoolbesturen daar zelf over gaan. Kasmi liet weten dat dit in ’ultieme gevallen’ zelf kunnen doen.

Bekijk ook: Cameraploeg PowNed belaagd bij Emmauscollege Rotterdam

Er hebben zich geen andere incidenten zich voorgedaan op Rotterdamse scholen heeft het stadsbestuur laten weten.