Illegalen met Ferrari naar Engeland

Het is volgens Britse media onduidelijk waar de twee aan boord van de truck zijn gekomen, mogelijk was dat in Calais. Waar ze vandaan komen, is niet bekendgemaakt. De politie in Northhampshire heeft het incident vrijdag enkel bevestigd. De Formule-1 spullen die de vrachtauto van de Ferrarifabriek in het Italiaanse Maranello naar Siverstone bracht, zijn naar verluidt niet beschadigd.

Het Engelse circuit was op 13 mei 1950 gastheer van de eerste race in de Formule 1 die deel uitmaakte van het wereldkampioenschap. Silverstone is uitgegroeid tot een van de best bezochte Grands Prix, met vorig jaar op de racedag 140.000 toeschouwers. Zo veel toeschouwers worden er zondag ook zeker verwacht.