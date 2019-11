Curaçaose loterijbaas opgepakt in zaak Wiels

De populaire politicus Wiels werd op 5 mei 2013 doodgeschoten op het strand van Marie Pampun op Curaçao. Ⓒ ANP

WILLEMSTAD - In de moordzaak op de Curaçaose politicus Helmin Wiels is de Curaçaose loterijbaas Robbie dos Santos opgepakt op Sint Maarten. Dos Santos is al langer verdachte in de zaak. Hij zou opdracht hebben gegeven aan zijn broer, oud-minister van Financiën George Jamaloodin, om Wiels te laten vermoorden. Dat meldt het Openbaar Ministerie.