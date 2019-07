Verkeer moet ’even doorbijten’ tussen Arnhem en Nijmegen

De Waalbrug bij Nijmegen, aan het eind van de A325, wordt gerenoveerd en dat veroorzaakt al maanden opstoppingen. Vrachtwagens en touringcars mogen helemaal niet over de brug en moeten omrijden via Ewijk. En dan wordt in de derde week van juli ook nog eens Vierdaagse in Nijmegen gehouden, waardoor in en rond de stad tal van afsluitingen en omleidingen gelden. Dat leidt elk jaar tot files tot op de omliggende snelwegen A15, A73 en A50.

Verkeer dat vanuit Nijmegen en vanaf de A15 naar Arnhem wil, moet vanaf maandag omrijden via de A50 en de A12 richting knooppunt Velperbroek. Dat levert volgens de provincie een vertraging van zo'n 20 minuten op, als er geen files staan. De N325 (Pleijroute) is tot half augustus vanaf stadion GelreDome in Arnhem tot aan de A12 bij Velp afgesloten. Na 15 augustus geldt de afsluiting in de omgekeerde richting. Op de A325 is de maximum snelheid alle maanden verlaagd naar 70 kilometer per uur.

De Waalbrug is op de eerste wandeldag van de Vierdaagse, 16 juli, helemaal afgesloten in de richting Nijmegen. Zelfs voetgangers en fietsers worden omgeleid naar een andere brug, omdat het wandellegioen die dag over de versmalde brug moet. Lopers die vanuit de Betuwe naar de start van de Vierdaagse willen, moeten ruim op tijd vertrekken. Wie te laat aan de start verschijnt, mag niet meedoen.