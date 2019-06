Paus tweet na dood Arnhemse Noa (17): ’Euthanasie kent alleen verliezers’

Het meisje kampte enorm met haar verleden, bleek uit haar biografie ’Winnen of leren’. Ze zegt onder meer al op jonge leeftijd verkracht te zijn. Ze was de laatste tijd erg depressief en leed aan anorexia. Ze stapte al eens naar een Levenseindekliniek in Den Haag om naar de mogelijkheden van euthanasie te vragen.

Waar ze zondag precies aan is overleden, is onduidelijk. Een medisch team zou haar hebben begeleid. De familie, die verder niet naar buiten wil treden, stelt tegen dagblad de Gelderlander dat er geen sprake is geweest van actieve euthanasie. De tiener is mogelijk door ondervoeding om het leven gekomen. Ze weigerde nog voedsel tot haar te nemen, zo schreef ze zelf in een afscheidsbericht op haar inmiddels verwijderde Instagrampagina. „Ik ben nu een tijdje gestopt met eten en drinken en na veel gesprekken en beoordelingen is besloten dat ik word losgelaten, omdat mijn lijden ondragelijk is. Het is op.”

Wereldnieuws

Italiaanse kranten en ook andere internationale media als The Washington Post en Fox News berichtten over haar overlijden. In veel van die verslagen wordt de indruk gewekt dat de doodsoorzaak euthanasie is, tot verdriet van de familie. Des te opmerkelijker is de tweet die de paus woensdag deelde. „Het is onze roeping om degenen die lijden nooit te verlaten, nooit opgeven, maar verzorgen en liefhebben om de hoop te herstellen”, schreef hij.

Aangrijpend

Kamerlid Lisa Westerveld uit Gelderland bezocht het meisje recent. Het verhaal van Noa maakte veel indruk op de GroenLinks-politica. Dat internationale media misinformatie over „de tragische dood van Noa” delen, doet Westerveld veel. „Haar vrienden en familie willen dat mensen weten dat ze niet aan euthanasie is overleden. Ik vraag alle media de privacy van Noa’s familie te respecteren en ze in vrede te laten rouwen.”