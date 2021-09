Fietser zwaargewond na aanrijding met beschonken bestuurder

De aanrijding gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.30 uur op de Noord Brabantlaan in Eindhoven. Wat de oorzaak van de aanrijding is geweest, onderzoekt de politie.

Beginnend bestuurders die bij een aanhouding een alcoholpromillage van meer dan 0,5 promille hebben kunnen van het CBR een zogeheten educatieve maatregel opgelegd krijgen. Of dat in dit geval gebeurt, is niet duidelijk.