’Leesvaardigheid was nog nooit zo slecht’

Werkgeversorganisaties luiden de noodklok over het lerarentekort, dat volgens hen de kwaliteit van het onderwijs bedreigt. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en ORAM luiden samen met Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) de noodklok over het lerarentekort bij premier Rutte. In een brief roepen ze hem op om direct te investeren in het onderwijs. Volgens Moorman moet het kabinet miljoenen euro’s uittrekken om de onderwijscrisis aan te pakken, een oproep die ook door de werkgevers wordt gesteund.