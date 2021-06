Ⓒ Petra Urban

Den Haag - Het hof Den Haag heeft vrijdag het enige juiste oordeel geveld: Bekir E. handelde niet in een opwelling toen hij de 16-jarige Hümeyra doodschoot. Het was geen doodslag, het was moord. Met dat oordeel heeft het hof rechtgetrokken wat scheef was in het eerdere oordeel van de rechtbank Rotterdam, dat onvoldoende bewijs zag voor voorbedachten rade.