Advocaten Saïd Razzouki leggen verdediging neer

Saïd Razzouki is een van de hoofdverdachten in het megaproces Marengo dat gaat over meerdere liquidaties en pogingen daartoe in het criminele circuit. Hij wordt beschouwd als de rechterhand van Ridouan Taghi en wordt vervolgd voor het samen met Taghi leiden van een criminele organisatie die moorden pleegde.

In februari vorig jaar werd Razzouki aangehouden in de Colombiaanse stad Medellin. Sindsdien zit hij in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland achter de tralies. Volgens Nu.nl zou Razzouki deze week hebben geweigerd om te worden gehoord via een videoverbinding. Zijn advocaten beklaagden zich eerder tijdens inleidende zittingen in Marengo over de gebrekkige manier waarop Razzouki zich in zijn Colombiaanse cel kon voorbereiden op zijn proces.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak zou maandag 15 februari beginnen. Vorige week besloot de rechtbank de zaak zeker een maand uit te stellen, in verband met corona. De extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp is krap bemeten, terwijl er in Marengo 17 verdachten terechtstaan die 17 advocaten hebben.

De rechtbank hield nog wel vast aan de zittingsdagen in maart. Wat het gevolg is van de beslissing van Meijering en Flokstra op de voortgang van het proces, is nog niet duidelijk.