Ook vrouw en zwager van Al-Baghdadi opgepakt

„De Verenigde Staten zeiden dat Al-Baghdadi zichzelf opblies in een ondergrondse tunnel”, zei Erdogan. Hij verwijt de VS daar te veel aandacht voor te vragen. „Maar ik kondig hierbij voor het eerst aan: we hebben zijn vrouw en zwager gevangen en deden dat zonder daarover op te scheppen. Daarnaast hebben wij een zus van Al-Baghdadi opgepakt.”

De VS meldden op 27 oktober dat Al-Baghdadi was omgekomen tijdens een operatie van speciale eenheden in het noordwesten van Syrië. Later werd bekendgemaakt dat Turkije zijn oudere zus had opgepakt in de stad Azaz, maar zij blijkt nu dus niet het enige opgepakte familielid te zijn.

De voormalig leider van de terroristische organisatie riep zich in 2014 uit tot kalief. De Irakees, die een volledig islamitische staat voor ogen had, trad zelden op in het openbaar.