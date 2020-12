Marokkaanse politie vindt 1000 kilo hasj op dromedarissen

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm

ERRACHIDIA - De Marokkaanse politie heeft op een kudde van tien dromedarissen zonder begeleider een partij van meer dan 1000 kilo hasj aangetroffen. De vondst op de eenbultige dieren, in Marokko kamelen genoemd, werd gedaan in de zuidoostelijke regio Errachidia, in de woestijn in de richting van Algerije.