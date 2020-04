CO2-heffing voor bedrijven wat later door coronacrisis

Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - De CO2-heffing voor de meest vervuilende industrie die het kabinet wil invoeren, blijft nog even op de plank. Zowel de bedrijven als het kabinet zelf hebben midden in de coronacrisis al genoeg aan het hoofd, bevestigen ingewijden na berichtgeving in het FD. Het is nog steeds wel de bedoeling dat de heffing volgend jaar ingaat en op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.