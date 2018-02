Rapper Convex Kafka bedreigt Baudet

„Volkert, waar ben je als je land je nodig heeft?”, schrijft hij, begeleid met de hashtag #BaudetIsRacist. Eerder wenste hij Geert Wilders ’500 stenen op zijn smoel’ toe. Ook schreef hij ooit dat hij ’liever de PVV- en FvD-aanhang de gaskamers in ziet lopen’.

Bouke van de Vrugt, zoals hij eigenlijk heet, heeft de tweet over Volkert verwijderd, maar liet andere soortgelijke tweets staan. „Zoals ik gister al zei: Baudet is een eng mannetje en een gevaar voor deze maatschappij als hij macht zou krijgen. We moeten hem zo snel mogelijk UITSCHAKELEN nu het nog kan!”, twitterde hij.

Toen mensen beweerden dat het gedrag van de rapper strafbaar is, verwijderde Van de Vrugt de tweet over Volkert, en kwam hij met een opmerkelijke lezing over de term ’uitschakelen’. „Die [tweet over Volkert] was niet tof, eerlijk. Excuus”, schrijft hij. „Maar de rest is niks mis mee!”, gevolgd door #uitschakelen en #verbaal.