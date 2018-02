’Tippelkiller’ Rotterdam ’praat veel, maar zegt weinig’

De advocate van de verwarde man had gevraagd om het proces voorlopig stil te leggen omdat B. volgens haar niet helemaal zou begrijpen waarom hij terechtstaat. Volgens de raadsvrouw vertelt haar cliënt veel, maar zegt hij weinig over waar hij voor vast zit.

,,Wij vragen ons af in hoeverre hij begrijpt waar het over gaat en of hij beseft dat hij verdacht wordt van twee levensdelicten", aldus zijn advocaat. Volgens haar is er zo nu en dan ,,geen touw aan vast te knopen" wat B. zegt. ,,Hij praat veel, maar hij zegt weinig."

Hij wordt ervan verdacht van de moorden op de zwerfster Berendina Stijger (45) die in september 1990 vermoord werd en de prostituee Francis Garcia-Hofland (22) die in juni 1991 werd gedood. Op en bij hun lichamen is dna van de Schiedammer gevonden.

De rechtbank erkent dat B. niet altijd even helder formuleert. Maar een schorsing van de vervolging gebeurt volgens de rechter alleen in noodgevallen en daar is ,,op dit moment" geen sprake van. Dat kan tijdens het proces wel veranderen, zei hij.

Hoewel B. aan de rechter niet precies kon vertellen waarom hij momenteel in de gevangenis zat, ontkende hij stellig dat hij iets met de dood van de twee vrouwen te maken had. ,,Misschien ben ik erin geluisd. Ik kan het niet zijn geweest", zei hij.

Tijdens een eerdere zitting, leek B. erg afwezig, de rechter moest hem zelfs vragen of hij nog wel wakker was. Woensdag ging de verdachte uitgebreid in gesprek met de rechter. Ze bespraken verschillende wijken in Rotterdam en het prostitueebezoek van B. Maar verklaren hoe het mogelijk is dat spermasporen van hem bij de slachtoffers zijn gevonden, kon hij niet.