Radio 538 houdt vast aan omstreden feest ondanks petitie

De petitie is een initiatief van chirurg Rogier Crolla. De ’verontruste zorgverleners, patiënten op de steeds langer wordende wachtlijsten, hun naasten en anderen’ stellen dat ’dit ondoordachte pseudo-experiment’ moet worden afgeblazen, staat geschreven in de petitie ’Met 538 de zorg geminacht’.

De enorme belangstelling voor de petitie tegen de viering van 538 Oranjedag in Breda leidt tot overbelasting op petities.nl. De site ligt er zondagochtend geregeld uit wegens drukte, meldt een woordvoerder. Rond 12.30 uur zijn er 133.000 ondertekenaars. De zegsman van petities.nl raadt mensen aan het op een later moment nog een keer te proberen als ze er niet doorheen komen. „Zet een reminder in je agenda en probeer het vanavond, vannacht of morgen nog een keer.”

Bij het Fieldlab-experiment van de muziekzender op 24 april in Breda mogen 10.000 mensen aanwezig zijn. De initiatiefnemers van de petitie hebben daar geen enkel begrip voor. „Het vieren van een feest met 10.000 man op vierhonderd meter van een door Covid overbelast ziekenhuis is een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners”, schrijven ze.

Capaciteit

Vanwege de coronapandemie heeft het ziekenhuis de operatiecapaciteit met zeker de helft teruggebracht en zijn de operatiekamers alleen beschikbaar voor acute en urgente zorg. Artsen beoordelen dagelijks of een operatie echt noodzakelijk is of uitgesteld kan worden. Een Amphia-woordvoerder zei eerder al zorgen te hebben over het feest, omdat door het gebruik van drugs of drank acute medische situaties kunnen ontstaan.

Crolla wil geen toelichting geven op de petitie en verwijst door naar de woordvoerder van het Amphia. Het ziekenhuis zou volgens de chirurg de actie niet veroordelen. Volgens Mark van Hassel, woordvoerder van het Amphia, is de petitie die zaterdag online kwam een particulier initiatief van chirurg Crolla. „Hij heeft dit op persoonlijke titel opgezet, maar het onderstreept nog eens extra de zorgen die leven onder onze zorgmedewerkers. Die zorgen hebben wij gisteren vanuit onze organisatie ook al duidelijk uitgesproken”, zegt hij tegen BN DeStem.

Talpa benadrukt dat het evenement met goedkeuring van het kabinet wordt georganiseerd en dat de gemeente Breda graag gaststad is. „Fieldlab Evenementen brengt adviezen uit aan het kabinet om te kunnen werken aan de terugkeer van veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit, daar werken we graag aan mee. Zolang Fieldlab Evenementen en de landelijke overheid achter dit experiment staan, zijn wij vereerd om het op een verantwoorde manier uit te voeren.”

Ophef

De animo voor de toegangsbewijzen voor het evenement was enorm: meer dan 1 miljoen mensen probeerden een ticket te bemachtigen. De kaarten werden via loting verdeeld.

Het evenement vindt plaats op het Chasséveld in Breda. Horecaondernemers in de stad reageerden woedend op het testevenement. Zij voelden zich geschoffeerd dat er in de stad wel een groot evenement mag plaatsvinden, terwijl zij al maanden geen gasten mogen ontvangen vanwege de coronamaatregelen. Daarnaast is er veel ophef over soortgelijke proeven met toegang middels sneltesten omdat de kosten nu al oplopen tot 1 miljard euro, terwijl ziekenhuizen soms zelfs naar de rechter moeten stappen om de kosten van ic-bedden vergoed te krijgen van het ministerie.

Alle bezoekers van het 538-evenement moeten voor en na het feest een sneltest afnemen, wat wordt verzorgd door Stichting Open NL, waarover ophef ontstond nadat bleek dat de eerste sneltest-activiteiten niet waren aanbesteed en de kosten voor de Staat tot in de honderden miljoenen liepen.

Radio 538 en de Bredase horeca bespreken binnenkort hoe ze kunnen samenwerken. Maandag is er een extra vergadering waarin de Bredase burgemeester Paul Depla tekst en uitleg moet geven aan de gemeenteraad over het evenement.

