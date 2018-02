Chaos in vuurzee op Koh Phi Phi

Het eiland is erg in trek bij jonge backpackers. Die hielpen massaal mee om te blussen, omdat de lokale brandweer niet goed was uitgerust. Zo waren er volgens ooggetuigen te weinig brandslangen en niet genoeg waterdruk. Een menselijke ketting van honderden meters gaf toen maar jerrycans water door.

„De vuurzee was enorm, de hitte ondraaglijk, de rook bedreigend. Toch zijn we er met zijn allen na een paar uur in geslaagd de uitslaande brand te blussen. Dat geeft wel voldoening. Het was op een gegeven moment heel spannend”, zegt de Nederlandse wereldreiziger Michael Muller (26) uit Drachten.

Ⓒ Michael Müller

Het is volgens hem nog een wonder dat er geen doden zijn gevallen. „Hooguit wat lichtgewonden. Wel is er sprake van een ravage met veel schade aan winkels, cafés, hotels en restaurants. We hebben een fundraising opgezet via justgiving.com om de bevolking te helpen met de wederopbouw.”

Tsunami

’Paradijs’ Koh Phi Phi werd in 2004 ook al zwaar getroffen door de alles verwoestende tsunami. Het halve eiland werd toen weggevaagd door metershoge monstergolven. Toen waren er wel vele slachtoffers te betreuren. Het eiland in het zuiden van Thailand is ook populair bij Nederlanders.

„De situatie is nu op woensdag weer rustig, hoewel er wel instortingsgevaar is en een risico door bijvoorbeeld loshangende stroomkabels. Autoriteiten inspecteren de boel en doen zoveel mogelijk noodreparaties. Ook de toeristen die nog een hotel hebben, pakken de draad weer op. Het leven gaat door”, aldus Muller.