Chinees ruimtestation vergaat binnenkort

Het is niet te voorspellen wanneer het precies is en boven welk deel van de wereld de ondergang zal zijn. Nederland hoeft zich in elk geval geen zorgen te maken. Het ruimtestation komt niet boven 43 graden noorderbreedte (waar bijvoorbeeld Spanje ligt) en niet onder 43 graden zuiderbreedte (Nieuw-Zeeland). Het grootste deel van het ruimtestation zal verbranden in de dampkring. Een paar brokstukken kunnen dat overleven en neerstorten op aarde.

Bemande missies

Hemels Paleis 1 weegt 8,5 ton. Het complex was in 2011 gelanceerd en werd gebruikt voor bemande en onbemande missies. In 2016 bleek dat China de controle over het station kwijt was. De zwaartekracht trekt het station steeds dichter naar de aarde. Dat gebeurt bij alle objecten die in een baan rond de aarde draaien, maar de meeste kunnen tegengas geven. Bij Hemels Paleis 1 kan dat niet meer.

Er zijn al eerder oncontroleerbare ruimteobjecten neergestort op aarde, zonder dat daarbij iemand geraakt werd. In 1978 stortte een satelliet van de Sovjet-Unie neer in het hoge noorden van Canada. De satelliet was aangedreven door kernenergie en de omgeving werd radioactief besmet. In 1991 kwam een ruimtestation van de voormalige Sovjet-Unie naar beneden boven Argentinië, waarbij brokstukken neerkwamen in de stad Capitán Bermúdez. Het enorme 77 ton wegende ruimtestation Skylab van de NASA stortte in 1979 neer, waarbij een paar grote brokstukken buiten Perth in Australië landden. Het Russische ruimtestation Mir stortte in 2001 gecontroleerd in de Grote Oceaan.