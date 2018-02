Andrea Nahles: eerste vrouw aan roer SPD

De 47-jarige Nahles komt uit de omgeving van Bonn en wordt gezien als iemand uit de linkervleugel van de sociaaldemocratische SPD. Ze is in het derde kabinet van Merkel (2013-2017) minister van Arbeid en Sociale Zaken geweest en ze is nu fractievoorzitster in de Bondsdag.

De SPD stamt uit de jaren zestig van de negentiende eeuw en is de oudste politieke partij van het land. Ze is lange tijd ook de grootste geweest. De partij 'krimpt' de laatste jaren, volgens veel partijleden door het meeregeren in de schaduw van Merkel. In de nieuwe coalitie waar woensdag een akkoord over is bereikt, zou de SPD veel meer op de voorgrond treden, met bijvoorbeeld ministers van Financiën, Buitenlandse Zaken en Arbeid en Sociale Zaken.