17-jarige aangehouden voor handgranaten in café en club

De dader die een handgranaat ophangt bij club ABE. Of het om deze persoon gaat, is niet duidelijk, maar de 17-jarige zou wel deel uitmaken van dezelfde groep. Ⓒ Bewakingsbeelden

AMSTERDAM - De politie heeft een 17-jarige verdachte aangehouden die mogelijk betrokken is geweest bij het achterlaten van handgranaten in Café In the City en club ABE in Amsterdam.