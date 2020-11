Hoger risiconiveau corona in Zeeland en Noord- en Oost-Gelderland

In vijf veiligheidsregio’s is de situatie nu ernstig. Behalve Zeeland zijn dat Groningen, Friesland, Drenthe en Zuid-Limburg. In de twintig andere regio’s is de situatie zeer ernstig. Dat zijn de volledige provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Flevoland, evenals de regio Limburg-Noord.

De laagste twee risiconiveaus op de kaart van Nederland zijn ’waakzaam’ en ’zorgelijk’, maar die gelden nu nergens meer.

De risiconiveaus worden vastgesteld aan de hand van het aantal positief geteste inwoners. Bij ’zeer ernstig’ zijn er in een week tijd meer dan 250 positieve tests per 100.000 inwoners. Als in een week tijd 150 tot 250 nieuwe gevallen per 100.000 mensen aan het licht komen, is de situatie ernstig.

Het risiconiveau heeft vooralsnog geen gevolgen. De coronamaatregelen van het kabinet gelden in het hele land. Wanneer het aantal positieve tests genoeg is teruggelopen, wil het kabinet overstappen op een regionale aanpak. Dan moeten in elke regio aparte maatregelen en beperkingen gelden op basis van het risiconiveau. Bij ’zeer ernstig’ zijn bijvoorbeeld geen evenementen mogelijk, bij zorgelijk en ernstig kan dat op kleine schaal. Bovendien mogen bij risiconiveau ’zeer ernstig’ bijvoorbeeld minder mensen een huwelijk bijwonen.