EU-parlement dumpt briesende vicevoorzitter

STRAATSBURG - De Pool Ryszard Czarnecki is vanwege een omstreden uitlating niet langer vicevoorzitter van het Europees Parlement. De 55-jarige politicus had zijn landgenoot en mede-Europarlementariër Roza Thun vergeleken met Poolse nazicollaborateurs die in de Tweede Wereldoorlog Joden hebben verraden.